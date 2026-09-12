MLB: Luis Arráez le batea a todo el mundo y se acerca al título de bateo

Luis Arráez es el mejor bateador de contacto de todo el beisbol de las Grandes Ligas, y cada estadística suya sirve para reafirmar este innegable hecho. El infielder de los Phillies ha tenido un 2026 excelente, en donde ha logrado retomar su característica consistencia en la caja de bateo, para ser el líder en average de Las Mayores.

De momento, "La Regadera" ostenta un promedio espectacular de .318, el mejor de toda la Gran Carpa, por lo que tiene todo a su favor para ganar el título de bateo en la Liga Nacional, especialmente si tenemos en cuenta que su más cercano perseguidor, Otto López, está 11 puntos por detrás (.307).

Además, se puede decir con certeza que gran parte de este nivel mostrado por Luis Arráez se debe al excelente rendimiento que ha mostrado el de San Felipe ante cualquier lanzador, sea derecho o zurdo, una formidable capacidad que no está al alcance de cualquier bateador.

Arráez batea contra todos

Hasta los momentos, Luis Arráez batea para .318 de promedio en lo que va de la temporada 2026, siendo este el mejor average de las Grandes Ligas, ya que incluso supera al líder de la Liga Americana, Yordan Álvarez, quien batea para .310.

El liderato del criollo se entiende perfectamente cuando revisamos sus estadísticas, y notamos que le batea prácticamente por igual a lanzadores derechos y a lanzadores zurdos. Ante diestros, tiene .319 de average, con .789 de OPS; ante zurdos, su promedio es de .316, con OPS de .760, diferencias que no son para nada amplias.

Sin duda, Luis Arráez sigue dando motivos para ser aplaudido por su habilidad para hacer contacto con la bola de manera constante, y cada dato suyo es reflejo de que nadie más puede hacer lo que él hace en la actualidad.