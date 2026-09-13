MLB: Un mal día pone en riesgo el título de bateo de Luis Arráez

La temporada de Luis Arráez ha sido bastante buena hasta los momentos; sin embargo, como todo ser humano, el segunda base de los Phillies también vive días malos. Este sábado 12 de septiembre, el criollo tuvo una jornada complicada, al irse de 4-0 en la derrota de su equipo ante los Bravos de Atlanta.

Evidentemente, no hay bateador que esté exento de vivir días malos en el mejor beisbol del mundo, pero, lastimosamente, esta jornada difícil llegó en un momento inoportuno. "La Regadera" actualmente se encuentra en la lucha por su cuarto título de bateo de por vida en Las Mayores, pero este juego ha golpeado ligeramente sus aspiraciones.

El más cercano perseguidor de Luis Arráez, el dominicano Otto López, campocorto de los Marlins de Miami, aprovechó al máximo el desliz del oriundo de San Felipe, y tuvo una buena actuación ante los Dodgers de Los Ángeles, para ponerle picante a esta dura batalla por la corona de bateo de la Liga Nacional.

Otto López acecha a Luis Arráez

Ante el siempre complicado pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles, el dominicano Otto López supo mostrar su mejor versión con el madero, para conectar par de imparables en igual número de turnos, además de negociar un boleto, siendo parte importante del triunfo de su equipo.

De esta manera, López subió su average a .310, para ponerse a tan solo seis puntos de Luis Arráez, quien cayó a .316 luego de irse en blanco en cuatro turnos contra los Bravos de Atlanta, equipo que derrotó a Filadelfia por un abultado marcador de 12-2.

Con lo ocurrido este sábado, no cabe duda de que el final de la batalla por el título de bateo de la Liga Nacional será sumamente emocionante, y a falta de 13 juegos por disputarse, tanto Luis Arráez como Otto López tienen opciones serias de alzarse victoriosos en esta contienda.