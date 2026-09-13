MLB: Francisco Lindor reina en la historia de la Subway Series

Francisco Lindor es uno de los peloteros latinos más influyentes de los últimos años en Grandes Ligas. Siempre se ha comportado como un líder dentro y fuera de la cancha. Incluso en la Serie del Subway contra los Yankees, el boricua tiene una marca élite difícil de superar.

Lindor en la victoria 12-2 de Mets de Nueva York sobre Yankees registró: 5 turnos, 2 anotadas, 3 hits, 2 jonrones, 5 impulsadas, 1 ponche. Con esos números fue clave para la victoria, pero además de eso alcanzó una marca importante en la historia de la Serie del Subway.

Francisco es el pelotero con más juegos de multi jonrón en la historia de la Serie del Subway. Registra 3 encuentros con 2+ jonrones con su última actuación, superando a Pete Alonso y Jorge Posada con dos juegos cada uno. El boricua es el rey de la gran manzana.

Francisco Lindor con la noche más histórica de su carrera

Francisco Lindor no ha tenido su mejor temporada en este 2026 de Grandes Ligas. Sin embargo, logró un hito importante en su carrera en una noche que es histórica para Mets de Nueva York. El boricua no le tuvo compasión a ningún lanzador rival y selló un paliza descomunal.

Lindor desató toda su furia con el madero al remolcar seis carreras en un mismo compromiso. Una marca brutal que consigue por cuarta ocasión en toda su trayectoria en MLB. Además el boricua por primera vez tuvo: dos jonrones y un triple en un mismo juego.

Mets ganó 14-3 contra Bravos de Atlanta gracias a la demostración brutal de Francisco. Un pelotero que no pasa por su mejor momento como el resto de sus compañeros; pero que de una u otra forma, siempre responde en los momentos más necesarios de cada temporada.

Números de Francisco Lindor con Mets de Nueva York en 2026

Francisco Lindor tiene buenos registros en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Sin embargo, su desempeño fue insuficiente para guiar al equipo a la postemporada. Sigue quedando a deber un equipo que gasta mucho y no logra encajar las piezas para ganar.

Números de Lindor en 2026:

- 91 juegos, 359 turnos, 56 anotadas, 84 hits, 9 dobles, 4 triples, 20 jonrones, 47 impulsadas, 38 boletos, 79 ponches, 3 bases robadas, .234 PRO, .316 OBP, .448 SLG, .764 OPS