A un paso de la inmortalidad: el récord histórico que Francisco Lindor está por romper

El estelar campocorto puertorriqueño Francisco Lindor montó un auténtico espectáculo ofensivo al conectar dos cuadrangulares, incluyendo un soberbio grand slam. Su poderosa exhibición con el madero guio la aplastante victoria de los Mets de Nueva York por 12-2 sobre los Yankees, destrozando al pitcheo rival en la Serie del Subway.

Un castigo desde el primer pitcheo

Lindor marcó el ritmo del encuentro desde el mismo inicio al despachar un jonrón solitario para abrir las acciones del juego. Esta conexión temprana desestabilizó al abridor Gerrit Cole, quien fue castigado severamente y no pudo pasar de la quinta entrada.

Más tarde, en el octavo episodio, el boricua coronó su mágica jornada conectando un inmenso grand slam por todo lo alto. Este batazo barrió las bases y terminó por sepultar cualquier esperanza de remontada de sus eternos rivales de la ciudad.

A las puertas de los 300 jonrones

Con este par de bambinazos, el toletero se colocó a un solo cuadrangular de alcanzar la mítica cifra de los 300 de por vida. De lograrlo, se unirá a un grupo extremadamente exclusivo en la larga historia de las Grandes Ligas.

Hasta la fecha, los únicos campocortos que han superado esta impresionante barrera jonronera son los inmortales Cal Ripken Jr. y Alex Rodríguez. Asimismo, el estelar jugador nacido en Caguas se consagraría como el octavo pelotero puertorriqueño en lograr tal hazaña.

Haciendo historia en las paradas cortas

El sensacional desempeño del boricua también le permitió escalar peldaños importantes en los libros de récords de su posición. Al registrar otro juego con múltiples vuelacercas, empató a la leyenda Ernie Banks en el segundo lugar histórico para un torpedero.

Ahora, Lindor y Banks ostentan 24 partidos de este tipo, dejando atrás a figuras como Trevor Story y Corey Seager, ambos con 19. El líder absoluto de este departamento sigue siendo Alex Rodríguez, quien acumuló 33 encuentros de este calibre.

Lluvia de cuadrangulares en el Bronx

La hazaña de Lindor fue el motor de una ofensiva implacable, marcando la primera vez que los Mets le conectan seis jonrones a los Yankees. El venezolano Luis Torrens, el dominicano Juan Soto, Carson Benge y Jared Young también se volaron la barda para redondear la paliza.

Desde el montículo, el novato Zac Thornton respaldó la ofensiva con una apertura brillante de siete sólidas entradas y apenas dos carreras permitidas. Su dominio fue clave para frenar a los bates locales y cortar de tajo la racha de cuatro victorias que arrastraban los Yankees.