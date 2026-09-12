MLB: Juan Soto castiga a los Yankees con su jonrón 25 de la temporada

El poderoso jardinero dominicano Juan Soto no tuvo piedad ante su antigua casa y despachó su vigésimo quinto cuadrangular de la temporada. Su crucial batazo guio el triunfo de los Mets de Nueva York en el intenso derbi de la ciudad frente a los Yankees, demostrando una vez más su absoluta jerarquía en el plato.

Venganza ante un viejo rival

El explosivo vuelacercas llegó en un momento decisivo durante la parte alta de la séptima entrada. La víctima fue el lanzador zurdo Tim Hill, un relevista que históricamente había representado un verdadero dolor de cabeza para el toletero caribeño.

Antes de este crucial enfrentamiento, Soto apenas ostentaba un imparable en seis turnos frente a los envíos de Hill. Además, el experimentado serpentinero ya lo había enviado de vuelta al banquillo propinándole tres ponches de por vida.

Constancia al más alto nivel

Con esta sólida conexión, la estrella dominicana reafirma su inmenso poderío ofensivo desde su llegada a la franquicia de Queens. Soto ha logrado superar la difícil barrera de los 25 cuadrangulares en siete de sus nueve campañas como pelotero profesional.

Las únicas veces que el toletero no alcanzó esta impresionante cifra fueron durante su año de novato en las Mayores. La otra gran excepción ocurrió en la atípica temporada del 2020, la cual fue drásticamente recortada por las medidas sanitarias.

En la mesa de los inmortales

Este soberbio estacazo no fue solo una estadística más para la brillante carrera del actual jardinero de los Mets. El espectacular batazo de vuelta entera le permitió inscribir su nombre junto al de las más grandes leyendas latinas del diamante.

Soto acaba de igualar a figuras míticas de la talla de Albert Pujols, Alex Rodríguez y el venezolano Miguel Cabrera. Ahora comparte con ellos el prestigioso registro de más temporadas con al menos 25 jonrones antes de cumplir los 28 años de edad.