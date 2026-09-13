MLB: Ronald Acuña Jr inyecta energía a Bravos rumbo a postemporada

Ronald Acuña Jr es el líder de Bravos de Atlanta y sus gestos, números y desempeño así lo indican. El venezolano volvió a ser clave con su ofensiva en un duelo contra un rival directo por la División. El pelotero conectó un cuadrangular para contagiar a sus compañeros a la victoria.

Acuña Jr dio un cuadrangular en la cuarta entrada que inició un rally de 8 carreras para Bravos contra Phillies de Philadelphia. El venezolano disfrutó su jonrón y contagio a sus compañeros que tuvieron buenos turnos para anotar 7 carreras; la última la impulsó el venezolano con un hit.

Ronald que ya tiene 93 H, 17 HR y 43 CI, en el post partido reconoció como se sintió ese momento: "La verdad fue increíble, así es que tenemos que jugar todos los días. No todos los días van hacer igual, pero la energía que tenemos en el clubhouse es increíble".

Ronald Acuña Jr llegará inspirado a la postemporada

Ronald Acuña Jr ha tenido grandes temporadas regulares en Grandes Ligas. Ganó el MVP de Liga Nacional, registró el 40-40 con un excelente desempeño. Sin embargo, aún necesita tener una postemporada ejemplar, digna de un pelotero de su calibre y 2026 parece ser el año.

Acuña Jr en lo que va de septiembre registra: .364 con 8 anotadas, 16 hits, 4 dobles, 4 jonrones, 11 impulsadas, 2 boletos, 7 ponches, 1 base robada. Está en un estado de forma impresionante para tener el mejor año de su carrera en postemporada con Bravos de Atlanta.

Hay que recordar que Ronald solo ha jugado en cinco temporadas en postemporada, teniendo .257 de PRO con 17 anotadas, 28 hits, 10 dobles, 1 triple, 4 jonrones y 9 impulsadas. En esa línea, el venezolano podría tener su oportunidad de oro para inmortalizarse en playoffs.

Números de Ronald Acuña Jr con Bravos en 2026

Ronald Acuña Jr está mostrando un desempeño brutal con su ofensiva. Además, su trabajo en defensa continua siendo élite para la organización de Bravos y para el estándar de Grandes Ligas. El venezolano es clave en una temporada 2026 impresionante.

Números de Acuña Jr en 2026:

- 96 juegos, 364 turnos, 55 anotadas, 93 hits, 17 dobles, 1 triple, 17 jonrones, 47 impulsadas, 49 boletos, 94 ponches, 20 bases robadas, .255 PRO, .349 OBP, .448 SLG, .797 OPS