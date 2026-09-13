MLB: Ronald Acuña Jr. quiere seguir escalando en la historia de Atlanta y suma un nuevo jonrón

Tras una temporada llena de lesiones, Ronald Acuña Jr. está decidido a entrar en la postemporada con el mejor ritmo ofensivo posible. Es por eso que durante la noche de este sábado conectó otro de esos batazos productivos que siempre generan algarabía en el Truist Park.

En esta ocasión, el de La Sabana se encargó de igualar la pizarra a una carrera en la parte baja del cuarto episodio. Y es que ante los envíos del zurdo Brooks Raley hizo magia al desaparecer una bola por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 353 pies de distancia y con una velocidad de salida de 108 mph.

Asimismo, vale agregar que en ese mismo inning logró hacerle daño nuevamente a los Phillies de Filadelfia al producir otra carrera, esta vez gracias a un sencillo que impulsó hasta el home a Drake Baldwin desde la intermedia.

Los jonrones de Acuña en la historia de Atlanta

Como muchos recordarán, hace pocos días Ronald Acuña Jr. alcanzó los 200 cuadrangulares de por vida en MLB, una cifra altamente destacada en la historia de los Bravos de Atlanta. Ahora, si sumamos el de este sábado ya son 203.

De esa manera, el venezolano se mantiene como el décimo pelotero de la franquicia con más vuelacercas. Sus objetivos más cercanos en ese sentido son Javy López (214) y Bob Horner (215).