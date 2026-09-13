El golpe más duro para los Gigantes: su gran estrella no jugará más este año

Los Gigantes de San Francisco sufrieron una baja devastadora para sus aspiraciones en esta recta final de la temporada. Rafael Devers, figura estelar en la primera base, fue inscrito en la lista de lesionados de 60 días por un desgarro muscular abdominal que pone fin a su campaña de 2026.

El anuncio oficial fue emitido por la franquicia este domingo, confirmando los peores temores de la afición. Según reportó el periodista Alex Pavlovic para NBC Sports Bay Area, el toletero será evaluado por un especialista en los próximos días para determinar la gravedad exacta.

Esta próxima consulta médica definirá si el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica. Devers estuvo lidiando con estas molestias físicas durante la mayor parte del año, haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse activo y aportar al equipo californiano.

De hecho, el pelotero dominicano apenas se había ausentado en un solo compromiso de su equipo antes de recibir este diagnóstico definitivo. Su sacrificio en el terreno de juego fue evidente y sumamente valioso para mantener a flote la ofensiva de la organización.

Un bateador implacable en la segunda mitad

El impacto del inicialista en la ofensiva de la Bahía será muy difícil de reemplazar por el mánager. Desde la pausa del Juego de Estrellas, Devers se consolidó como uno de los maderos más temibles y productivos de todas las Grandes Ligas.

A partir del 14 de julio, dejó una impresionante línea ofensiva de .275/.376/.611. Durante ese brillante lapso, remolcó 46 carreras, liderando ese departamento en toda la Gran Carpa y demostrando su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Además, conectó 18 cuadrangulares, una cifra que lo ubicó en el segundo puesto de las Mayores en esa categoría. Durante este período de encendida producción, solo fue superado en jonrones por el extraordinario ritmo de Pete Crow-Armstrong.

Números que enmarcan un año brillante

A sus 29 años, el quisqueyano cierra su participación en 2026 con estadísticas dignas de un fuerte candidato al MVP. En total, disputó 148 encuentros en los que demostró su jerarquía y consistencia absoluta dentro de la caja de bateo.

Devers se despide del diamante este año acumulando 37 imponentes vuelacercas y 98 carreras impulsadas para la causa de San Francisco. Su sólido OPS de .865 refleja el altísimo nivel que mantuvo, incluso mientras jugaba limitado por el dolor físico.