De estrella en la Serie Mundial al despido: la dura caída de este jardinero latino

En un movimiento audaz de cara a la recta final por el comodín, los Cascabeles de Arizona designaron para asignación al jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. este domingo. En su lugar, el equipo llamó desde la sucursal Triple-A de Reno al utility venezolano José Fernández para reforzar el cuadro interior en un momento crítico de la temporada.

Un adiós marcado por las lesiones

El antillano se encontraba transitando el último tramo de una extensión de contrato valorada en 42 millones de dólares. Dicho pacto fue firmado tras la zafra de 2023 e incluía una opción del equipo de 14 millones para la campaña del 2027.

Lamentablemente, este 2026 resultó ser un auténtico calvario físico para el experimentado jugador de 32 años. Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2025, no pudo hacer su debut en esta campaña hasta el pasado 18 de abril.

Posteriormente, otras dos molestias en la corva izquierda y el aductor derecho mermaron considerablemente su tiempo de juego. Estas complicaciones lo limitaron a participar en solo 51 compromisos durante todo el calendario regular.

Esta intermitencia afectó drásticamente su rendimiento en el plato. El veterano se marcha dejando un bajo OPS de .544 y apenas un par de cuadrangulares, las peores estadísticas ofensivas de toda su trayectoria en las Grandes Ligas.

El brillo del 2023 en el recuerdo

Gurriel Jr. había llegado a la organización del desierto junto al receptor venezolano Gabriel Moreno, en un cambio que fue vital para el equipo. Esta transacción catapultó a los Cascabeles hasta la Serie Mundial del 2023.

A pesar de su amarga salida, la afición recordará el protagonismo del jardinero durante ese campeonato de la Liga Nacional. Ese año deslumbró con su talento y logró asegurar su primera y única invitación al Juego de Estrellas.

Además, estableció topes personales al despachar 24 vuelacercas y mantener un OPS de .772 en la ronda regular. En aquella memorable postemporada, aportó tres estacazos de vuelta entera y fletó 11 carreras.

Sangre venezolana para el comodín

Por su parte, el infielder venezolano José Fernández regresa al equipo grande por tercera vez en el año para sumar versatilidad. Arizona se encuentra inmersa en una batalla intensa por el último puesto del Comodín de la Liga Nacional.

Los Cascabeles iniciaron la jornada dominical a solo 1.5 juegos de los Padres de San Diego, por lo que cada pieza del roster tiene un valor incalculable. El aporte de Fernández puede marcar la diferencia en las aspiraciones del club.

En 65 juegos previos en la Gran Carpa, el venezolano promedia para .262, producto de tres bambinazos y 16 carreras impulsadas. Su mayor atractivo es la solvencia defensiva, capaz de cubrir la inicial, la antesala y el campocorto con total seguridad.