Un agosto de ensueño: Gabriel Moreno brilla con Arizona y se lleva los honores

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Gabriel Moreno continúa demostrando su extraordinario talento y evolución en las Grandes Ligas. Gracias a un desempeño ofensivo arrollador, la organización de los Diamondbacks de Arizona lo nombró oficialmente como su Jugador del Mes de agosto, consolidando así el mejor año de su naciente carrera profesional.

Un reconocimiento bien ganado

El merecido galardón fue anunciado este miércoles a través de las redes sociales oficiales de la franquicia desértica. El pelotero nacido en Barquisimeto, estado Lara, logró destacar por encima de todos sus compañeros gracias a su innegable consistencia con el madero durante las últimas semanas de competición.

Esta distinción llega en un momento clave de la temporada, donde el aporte del venezolano ha sido fundamental para las aspiraciones del equipo. Su capacidad para rendir bajo presión lo ha convertido en un pilar inamovible de la alineación de Arizona.

Números que respaldan el premio

Durante todo el mes de agosto, el talentoso careta registró un destacado promedio de bateo de .290, acompañado de un excelente porcentaje de embasado de .354. En ese lapso productivo, logró conectar 29 inatrapables en 100 turnos legales, demostrando su habilidad para descifrar el pitcheo rival.

Además de su buen contacto, exhibió poder extrabase al sumar tres cuadrangulares, 11 dobles y un triple. Por si fuera poco, fue una verdadera grúa productiva al remolcar 21 carreras, pisar el plato en 12 ocasiones y negociar 11 boletos, sufriendo apenas 18 ponches.

La temporada de su consolidación

Más allá de este premio mensual, el joven receptor vive indudablemente la campaña más completa de su trayectoria en Las Mayores. Hasta el momento, ostenta una sólida línea ofensiva de .298/.376/.460, evidenciando una madurez notable en cada aparición en la caja de bateo.

En 110 compromisos disputados, el venezolano ya acumula topes personales en imparables (118), jonrones (11), dobles (29) y carreras impulsadas (67). Asimismo, su mejorada disciplina en el plato le ha permitido recibir 51 pasaportes, reduciendo su cantidad de ponches en comparación con la zafra de 2023.