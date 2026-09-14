MLB: Eugenio Suárez llega a 349 jonrones y roza un hito histórico para Venezuela

Eugenio Suárez se convirtió en una auténtica pesadilla para el pitcheo de los Cerveceros de Milwaukee durante la serie de este fin de semana. El toletero venezolano desató todo su poder ofensivo y quedó a las puertas de alcanzar una cifra redonda e histórica en su exitosa carrera.

Un bambinazo monumental

El antesalista solo necesitó un buen swing en el American Family Field para desaparecer la pelota y silenciar a los fanáticos locales. Con este imponente batazo de cuatro esquinas, el criollo sumó tres valiosas carreras impulsadas a su cuenta personal.

El vuelacercas llegó en la parte alta del sexto episodio, cuando Suárez castigó un envío de Antonio Senzatela. La conexión salió disparada a una distancia proyectada de 389 pies, marcando el cuadrangular número 349 de su trayectoria en la Gran Carpa.

En la mesa de las leyendas

Con este estacazo, "Geno" se colocó a un solo jonrón de convertirse en el tercer pelotero nacido en Venezuela en alcanzar los 350 vuelacercas. Se trata de un club sumamente exclusivo que actualmente solo integran dos leyendas indiscutibles del béisbol latino.

Los únicos criollos que han logrado superar esta barrera en las Grandes Ligas son Andrés "El Gato" Galarraga (399) y Miguel Cabrera (511). A nivel general en la MLB, Suárez será el jugador número 107 en alcanzar esta importante cifra, igualando el registro de Chili Davis.

Tras los pasos de Ken Griffey Jr.

El impacto del venezolano trasciende los cuadrangulares, ya que su producción de carreras también lo acerca a marcas emblemáticas. Suárez alcanzó las 592 rayitas remolcadas vistiendo el uniforme de los Rojos de Cincinnati.

Esta cifra lo pone a tan solo 10 impulsadas de igualar el registro en la franquicia del inmortal Salón de la Fama, Ken Griffey Jr. Un logro que consolida al venezolano como una de las bujías ofensivas más importantes de la organización.

Un cierre de campaña explosivo

Suárez culminó la semana demostrando que su madero está más encendido que nunca, sacando la pelota del parque en sus últimos dos compromisos. Este ritmo arrollador invita a pensar en un cierre de temporada de alto voltaje.

En sus últimos 16 encuentros disputados con los Rojos, el poderoso antesalista ha conectado un total de seis cuadrangulares. Con esta inercia ofensiva, el venezolano ya tiene la mirada puesta en alcanzar la codiciada marca de los 30 vuelacercas en la presente campaña.