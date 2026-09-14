MLB: ¡Otra vez! Venezolano Elieser Hernández vuelve a firmar con Atlanta Braves

Elieser Hernández continuará vinculado a los Bravos de Atlanta luego de que la organización volviera a firmarlo con un contrato de Ligas Menores, de acuerdo con el registro de transacciones de MLB. El lanzador reaparece con la franquicia de Georgia tras haber sido puesto en asignación a principio de septiembre.

Para el lanzador derecho de 31 años, se trata de un escenario conocido, ya que ha asumido en varias ocasiones ese papel de relevista de emergencia y ha terminado convirtiéndose en una pieza recurrente dentro de los movimientos de Atlanta.

La nueva firma representa el cuarto contrato de Ligas Menores que Hernández acuerda con los Bravos en los últimos nueve meses. Además, desde mediados de julio, Atlanta lo ha agregado al roster de 40 jugadores en tres oportunidades. En cada una de ellas, el venezolano realizó una o dos apariciones como relevista de varias entradas antes de ser designado para asignación, pasar por waivers, declararse agente libre y volver a firmar inmediatamente con la organización. Precisamente, este tipo de movimientos se vivió recientemente con su compatriota Carlos Carrasco.

Elieser Hernández regresa con Atlanta

Este tipo de movimiento se ha convertido en una estrategia habitual para los Bravos, especialmente debido a los problemas de lesiones que han afectado a su cuerpo de lanzadores durante las últimas dos temporadas. Hernández ofrece la experiencia de un veterano dispuesto a asumir el rol de “comodín” del bullpen, entrando y saliendo constantemente del roster de 40 mientras el club necesita cubrir determinadas necesidades de su cuerpo de pitcheo.

En las Grandes Ligas, Hernández ha trabajado 11 entradas esta temporada y presenta una efectividad de 2.45, con tres carreras permitidas, 10 hits, seis boletos y 11 ponches. Sin embargo, su desempeño en Triple-A ha sido más discreto: en 81.1 innings con los Gwinnett Stripers, registra una efectividad de 4.54, acompañada por una tasa de ponches de 21.8% y un porcentaje de boletos de 7.7%. Aun así, su capacidad para trabajar varias entradas y su disposición a aceptar este particular rol mantienen su valor para Atlanta.