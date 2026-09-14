MLB: Francisco Lindor y Pete Alonso pueden compartir esta hazaña ofensiva

La serie entre los Orioles de Baltimore y los Mets de Nueva York tendrá un ingrediente especial a partir de este lunes 14 de septiembre con dos protagonistas. Pete Alonso y Francisco Lindor, dos figuras que conocen muy bien lo que significa compartir equipo en el pasado, llegan al enfrentamiento con una cifra idéntica y que dará mucho de qué hablar en las próximas horas: 299 jonrones de por vida en las Grandes Ligas.

Alonso, ahora integrante de los Orioles como figura indiscutible, y Lindor, campocorto de los Mets y uno de los capitanes del conjunto metropolitano, están a solo un cuadrangular de alcanzar los 300 en la Gran Carpa.

La coincidencia convierte esta serie de tres compromisos entre estas dos franquicias en un escenario perfecto para seguir de cerca a dos bateadores que podrían alcanzar una marca redonda prácticamente al mismo tiempo y son uno de los mejores en sus respectivas posiciones.

Pete Alonso y Francisco Lindor van por el jonrón 300

La situación tiene un antecedente muy particular en la historia de MLB. Solo existe un partido en el que dos compañeros de equipo consiguieron batear su jonrón número 300 en el mismo duelo. El hecho ocurrió el 13 de abril de 2009, cuando Paul Konerko y Jermaine Dye, entonces compañeros en los Medias Blancas de Chicago, alcanzaron los 300 cuadrangulares de sus respectivas carreras.

Pero la historia tuvo un detalle todavía más llamativo: los dos jonrones llegaron uno detrás del otro, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

Ahora, más de 17 años después, Alonso y Lindor podrían protagonizar una coincidencia igualmente especial, aunque desde lados diferentes. Para Alonso, alcanzar los 300 cuadrangulares supondría otro paso importante en una carrera y reafirmaría que el poder es una de sus principales armas.

Lindor, por su parte, podría sumar otra cifra significativa a una trayectoria marcada por la producción ofensiva y su impacto defensivo. Desde sus inicios, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los principales referentes de este deporte.

Finalmente, la atención estará puesta en cada turno al bate durante estos tres juegos de estos dos peloteros. Un solo batazo puede ser suficiente para cambiar la historia y, si la casualidad vuelve a aparecer, Pete Alonso y Francisco Lindor podrían compartir protagonismo en una jornada que puede ser histórica para la MLB.