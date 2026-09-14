MLB: Gabriel Moreno alcanza una nueva hazaña personal en la temporada 2026

Gabriel Moreno continúa dando pasos significativos en su evolución ofensiva durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas y así sus números lo respaldan. El receptor venezolano de los Arizona Diamondbacks alcanzó los 31 dobles en la ronda regular, una cifra que le permitió establecer una nueva marca personal en este departamento.

El registro tiene un valor especial para el jugador de 26 años, ya que supera ampliamente su anterior tope de dobles, conseguido en 2019, cuando terminó aquella campaña con 19 batazos de dos bases.

La diferencia evidencia el crecimiento que ha experimentado Moreno con el madero durante los últimos años y esto le ha permitido adquirir más protagonismo en su franquicia y en toda la MLB.

Gabriel Moreno firma su mejor temporada de dobles en MLB

Con cinco temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, su producción ofensiva ha mostrado una evolución progresiva y los 31 dobles representan una de las señales más claras de ese desarrollo. Además, con un destacado promedio de .301.

Más allá del número, la cifra refleja una mayor capacidad para conectar batazos de extrabases y encontrar espacios en los jardines. Moreno ha conseguido transformar una parte relevante de sus contactos en conexiones que le permiten avanzar por las bases y generar oportunidades adicionales para su equipo.

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El salto respecto a su registro anterior también resulta significativo por el contexto de su carrera. Pasar de 19 dobles a 31 supone una diferencia considerable y confirma que está atravesando una etapa de madurez ofensiva, y esta no son buenas noticias para los lanzadores rivales.

El objetivo ahora será mantener ese ritmo durante el cierre de la campaña regular. Cada batazo de dos bases que sume no solo ayudará a los Diamondbacks en su búsqueda de resultados, sino que también seguirá alimentando una estadística que ya quedó marcada como la mejor de su carrera y, seguramente, quedará entre los más destacados por los criollos.

Finalmente, los 31 dobles de Gabriel Moreno representan, por tanto, mucho más que un número: son otra muestra del progreso de un receptor venezolano que continúa ganando protagonismo en el mejor beisbol del mundo.