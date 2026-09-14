MLB: Junior Caminero acelera su paso hacia el MVP: ¿le alcanzará para destronar a Yordan Álvarez?

La carrera por el MVP de la Liga Americana tiene a dos bateadores latinoamericanos como sus principales protagonistas en este tramo de la temporada. Junior Caminero ha convertido su segunda campaña completa en las Grandes Ligas en una actuación de enorme impacto, pero enfrente tiene a un Yordan Álvarez que ha respondido con una temporada ofensiva todavía más completa y espectacular.

Con los números acumulados previo a la jornada de este lunes, la pregunta ya no es si el dominicano merece estar en la conversación, sino si lo que pueda hacer en el cierre será suficiente para arrebatarle el favoritismo al cubano.

Caminero tiene el argumento del poder

A primera vista, el principal argumento de Caminero es contundente: 40 jonrones, la mayor cantidad de la Liga Americana hasta los momentos. Además, sus 95 carreras impulsadas lo colocan tercero en el circuito, mientras que sus 91 carreras anotadas reflejan el peso que ha tenido en la ofensiva de Tampa Bay.

Su línea ofensiva es de .279/.364/.532, con un .896 de OPS y 5.3 de WAR en 149 juegos. Son números que adquieren todavía más valor cuando se considera que Tampa Bay ya aseguró su boleto a la postemporada.

Ahí aparece uno de los puntos fuertes de su candidatura: Junior Caminero no solamente está produciendo a nivel individual, sino que lo está haciendo como una de las caras principales de un equipo que consiguió meterse entre los mejores de la Americana.

Pero el dominicano necesita algo más para destronar a Yordan Álvarez.

La ventaja estadística de Yordan

El cubano presenta una candidatura más sólida desde el punto de vista ofensivo: Lidera el Joven Circuito en promedio (.310) y también supera a Caminero en OBP (.427), SLG (.589), OPS (1.016) y WAR (5.8).

La diferencia en producción de poder es mínima: Caminero tiene 40 jonrones contra 38 de Álvarez y apenas existe una carrera de distancia entre ambos en impulsadas, con 96 para el cubano y 95 para el dominicano.

Sin embargo, donde Álvarez consigue separarse es en su capacidad para embasarse y producir con mayor eficiencia. Sus 162 hits, 30 dobles y 95 anotadas completan una línea ofensiva que explica por qué, a estas alturas, sigue teniendo ventaja en la carrera por el MVP.

¿Qué necesita Caminero?

La realidad es que Junior Caminero todavía puede ganar el MVP, pero necesita que la recta final incline la balanza a su favor. La ventaja de dos jonrones sobre Álvarez es importante, especialmente si consigue terminar como líder absoluto de ese apartado, pero no parece suficiente por sí sola para compensar la diferencia en promedio y OPS.

Además, un cierre explosivo podría cambiar la percepción: aumentar su ventaja en jonrones, superar las 100 impulsadas y acercarse o superar a Álvarez en WAR serían argumentos de mucho peso. Incluso, si Tampa Bay termina la temporada con un mejor desempeño que Houston, la candidatura del dominicano podría ganar más fuerza.

Por ahora, Yordan Álvarez tiene una ligera ventaja en el expediente estadístico, mientras que Junior Caminero cuenta con el impacto narrativo de ser el líder jonronero y una de las figuras centrales de un equipo clasificado a octubre.