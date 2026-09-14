MLB: Aaron Judge no ve a Cam Schlitter ganando el MVP por esta razón

Lo que ha lucido Cam Schlitter en la lomita esta temporada es impresionante; de hecho, no es considerado solamente candidato al Cy Young, sino que varios especialistas creen que puede pelear por el MVP de la Liga Americana.

Aunque los mayores méritos están recayendo en Yordan Álvarez, quien está peleando por ganar la Triple Corona, una efectividad inferior a los 2.00 puntos en 31 salidas habla de un dominio abismal.

Aaron Judge cree que Cam Schlitter no merece ser MVP

No obstante, el compañero de equipo de Schlitter, Aaron Judge, considera que no debe ser considerado para el MVP y lanza su argumento: "Está lanzando como un MVP. Pero tienen un premio Cy Young por una razón: el mejor pitcher del juego. Definitivamente tiene mi voto para el Cy Young", destacó Aaron Judge, quien tiene tres galardones de más valioso en su palmarés (2022, 2024 y 2025).

En lo que va de temporada, el derecho Schlitter lidera la Liga Americana en porcentaje de carreras limpias (1.95), whip (0.90) e innings lanzados (184.2). Además, ostenta un balance de 14-6 y los rivales le batean apenas para .185.

¿Quién fue el último lanzador en ganar el MVP?

Sin contar a Shohei Ohtani, el último abridor que ganó el reconocimiento como MVP en una campaña completa, fue Clayton Kershaw en 2014, pero en la Liga Nacional.

En la American, el último fue Justin Verlander, tras lograrlo en 2011. Cam Schlitter espera unirse a un grupo histórico para sellar una zafra de ensueño para él.