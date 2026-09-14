MLB: Arizona refuerza sus jardines con la adquisición de Jesús Sánchez en la recta final

En un intento desesperado por aferrarse a sus aspiraciones de postemporada, los Diamondbacks de Arizona han sacudido su roster. La gerencia decidió apostar por la ofensiva en esta recta final, reclamando al jardinero dominicano Jesús Sánchez desde los waivers de los Azulejos de Toronto.

Una nueva bujía ofensiva

Sánchez, un bateador zurdo de 28 años, llega al desierto buscando aportar poder. Durante esta campaña con Toronto, dejó una respetable línea ofensiva de .262/.318/.416.

Además, el quisqueyano acumuló un OPS+ de 98 a lo largo de 99 compromisos disputados. Su mayor fortaleza en el plato radica en los enfrentamientos contra lanzadores diestros.

Ante los derechos, Sánchez presume un sólido OPS de .781 que puede ser clave. Sin embargo, sufre bastante contra los zurdos, donde su OPS cae drásticamente a .355.

Retos defensivos y proyección

En cuanto a la defensa, Sánchez ha alternado labores entre el jardín izquierdo y el derecho. Lamentablemente, sus métricas con el guante no han sido favorables este año.

Actualmente registra un Valor de Carreras Defensivas de -9 en la temporada. Esta estadística lo ubica apenas en el tercer percentil de todas las Grandes Ligas en 2026.

Pese a esto, es un toletero con experiencia y un OPS vitalicio de .727 en siete años. Además de representar control contractual, ya que no será agente libre hasta finales de 2027.

Decisiones difíciles en el roster

La llegada del dominicano obligó a la gerencia a tomar medidas drásticas de inmediato. Para abrirle un espacio en el roster de 40, el equipo tuvo que sacrificar a un veterano. El domingo, los Diamondbacks designaron para asignación al jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr.

Esta movida evidencia la urgencia de reconfigurar la estructura del equipo para ganar hoy. A la par de este movimiento, la directiva también decidió subir al infielder venezolano José Fernández. Ambos ajustes buscan darle un nuevo aire a la plantilla en un momento sumamente crítico.

Con la mirada puesta en octubre

Arizona no tiene ningún margen de error en esta etapa decisiva del campeonato. Actualmente, la escuadra se encuentra a 2.5 juegos de los Padres de San Diego.

Esa es la corta pero complicada distancia que los separa del tercer puesto del Comodín. Conseguir ese último boleto en la Liga Nacional es el único objetivo de la franquicia.

Este lunes comienzan una vital serie de tres encuentros como locales en el Chase Field. Curiosamente, el rival a vencer serán los Marlins, la primera organización de Jesús Sánchez en MLB.