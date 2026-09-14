MLB

MLB: Joya de Luis Lara fue selecta Jugada de la Semana

Por segunda vez en la temporada

Por

Meridiano

Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 07:07 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
MLB: Joya de Luis Lara fue selecta Jugada de la Semana
Foto: Cortesía

Hay momentos en un terreno de juego que trascienden los números para convertirse en pura poesía visual. Eso fue exactamente lo que protagonizó Luis Lara esta semana, cuando con otra gran jugada dejó atónitos a todos los asistentes en el estadio.

NOTAS RELACIONADAS

Se jugaba la parte alta de la quinta entrada, cuando su compatriota, Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati, conectó un batazo que proyectaba hacia lo profundo del jardín derecho. Allí apareció con reflejos felinos, el novato Lara para guindarse de la barda y robarle un cuadrangular a Suárez.

Lara leyó la trayectoria con precisión milimétrica, corrió con desespero hacia la zona de advertencia y, en el último suspiro, se elevó por los aires para arrebatarle un cuadrangular cantado al rival. El impacto contra la pared quedó grabado como una postal inolvidable de entrega y sacrificio.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?