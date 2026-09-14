MLB: ¿José Altuve será 300-300?

La muy respetada carrera de Salón de la Fama de José Altuve tiene en su historial un MVP, tres títulos de bateo, 2500+ hits, un promedio vitalicio de .300 y un WAR de 53.48. En plena recta final de este 2026, Altuve lleva 270 jonrones y 330 bases robadas, en apenas el segundo año, de los cinco que firmó con los Astros de Houston en el 2025.

Su buen promedio de jonrones por año, nos lleva a asegurar que el Astroboy se convertirá en el primer venezolano en la historia con al menos 300 vuelacercas y 300 estafadas.

Para un pelotero como Altuve, pegar 30 jonrones en las próximas tres campañas parece pan comido. Con un bajo promedio de 10 por año, llegaría al objetivo.

Aunque esta ha sido una zafra irregular para él, ya suma 15 estacazos con 44 remolcadas. Además de sus 116 inatrapables que le sirvieron este año para quebrar la barrera de los 2500 y continuar su muy viable camino hacia los 3000 hits.

Otros números redondos en la mira, son los 500 dobles (478) y las 1000 carreras impulsadas (933).

Al momento de estas líneas, Altuve ha pegado hit en seis de sus últimos siete juegos (.310). Los Astros, que no están en su mejor momento, lideran la División Oeste de la Liga Americana con un cuestionable 75-75, pero con los playoffs a la vuelta de la esquina.

Ese buen momento de Altuve puede extenderse a la postemporada, instancias que domina a placer con promedio de .271, 27 jonrones, 56 remolcadas y dos campeonatos.