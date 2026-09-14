MLB: Estos son los números de Ronald Acuña Jr. en septiembre

Las Grandes Ligas vuelve a rendirse ante el talento desbordante de Ronald Acuña Jr. Cuando septiembre entra en su recta decisiva y la presión asfixia a la gran mayoría de los protagonistas del circuito, el jardinero venezolano parece encontrar su hábitat natural. Su rendimiento en lo que va de este mes no hace más que confirmar que su categoría pertenece a otra dimensión, esa donde los slump prolongados simplemente no existen y cada turno al bate se convierte en una pesadilla para los lanzadores rivales.

Los números recopilados por el estelar jardinero en sus primeras 12 presentaciones de septiembre reflejan una autoridad ofensiva absoluta. Con una línea ofensiva de .367 de promedio, .385 en porcentaje de embasado, un slugging demoledor de .694 y un OPS global de 1.078, Acuña Jr. exhibe un dominio que revitaliza por completo las aspiraciones de los Bravos de Atlanta en este tramo decisivo del calendario.

A lo largo de estos 12 encuentros disputados en el presente mes, el patrullero ha conectado un total de 18 imparables. Con 11 carreras impulsadas y nueve anotadas.

Hasta ahora, su mejor mes habia sido mayo, donde despachó cinco jonrones y produjo 14 carreras en apenas 14 juegos. Con un promedio de .286, si se mantiene saludable, septiembre parece ser el que dejará mayores dividendos durante la temporada 2026.