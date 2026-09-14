MLB: Eduardo Rodríguez paga muy caro un inning lleno de errores

No fue la noche de Eduardo Rodríguez ni tampoco de los D-backs de Arizona. Y es que la jornada de este domingo cerró con una ajustada victoria de los Rangers de Texas por 7 a 6 en el Chase Field, esto luego de aprovechar un inning flojo de los locales en defensa.

La línea de trabajo del zurdo venezolano fue de 5.1 entradas en las que permitió seis anotaciones (tres limpias), con una base por bolas y siete ponches. Vale agregar que el también criollo Gabriel Moreno pudo aportar al marcador con un cuadrangular solitario (el número 13 de la zafra).

Los detalles le pasaron factura a E-Rod

Las acciones no comenzaron nada bien para E-Rod. En el mismo primer capítulo fue castigado por los dos primeros bateadores: Justin Foscue con un sencillo y Corey Seager con jonrón para inaugurar la pizarra.

Sin embargo, Eduardo Rodríguez tuvo la capacidad de retirar en fila a los siguientes nueve bateadores, hasta que en el cuarto episodio se complicó al tolerar tres hits para congestionar las almohadillas. Afortunadamente para él, bajó el telón con un ponche a su compatriota Elías Díaz.

Pero lo peor estaba por venir. Ya en el quinto y con un out, Foscue se embasó tras un error de Nolan Arenado, lo que trajo como consecuencia otros dos sencillos seguidos. En ese último, el jardinero Lars Nootbaar también cometió un error que permitió una segunda anotación. Brandon Nimmo redondeó el rally de tres rayitas con un hit para el 5 a 1 de ese entonces.

A pesar de eso, el zurdo venezolano salió para el sexto, donde regaló un boleto y tras un toque de sacrificio salió reemplazado por Taylor Clarke. Minutos más tarde, Danny Jansen pegó un doble productor que pesó en la cuenta de un E-Rod que cargó con su segunda derrota del mes en tres aperturas.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB