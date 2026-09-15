MLB: Víctor Mesa Jr. se corona como Jugador de la Semana en la Liga Americana

El béisbol de las Grandes Ligas entra en su etapa de ebullición, y la sangre nueva está tomando el control absoluto del espectáculo. En medio de la tensión por alcanzar la postemporada este 2026, el novato cubano Víctor Mesa Jr. ha irrumpido con una fuerza indetenible para liderar el resurgir de los Rays de Tampa Bay.

Su explosión ofensiva no solo le valió el premio al Jugador de la Semana, sino que consolidó el regreso de su franquicia a la fiesta de octubre.

Una semana de ensueño para el cubano

Víctor Mesa Jr., quien acaba de celebrar su cumpleaños número 25, se convirtió en una auténtica pesadilla para los lanzadores rivales. Durante la última semana, el jardinero exhibió una paciencia envidiable, embasándose en 14 de sus 22 visitas al plato para dejar un porcentaje de embasarse de .636.

Además de su disciplina, castigó a sus oponentes conectando seis extrabases y despachando cuadrangulares en tres juegos consecutivos. Su explosivo bate fue la chispa que encendió a la ofensiva de Tampa Bay frente a líderes divisionales como los Bravos y los Astros.

El motor de los Rays hacia octubre

Apoyados en el bateo del cubano, los Rays lograron una marca de 5-1 en la semana, superando a sus rivales con un aplastante marcador global de 35-13. Este esfuerzo colectivo culminó el viernes con un jonrón de oro de Junior Caminero, asegurando el primer boleto a playoffs del equipo desde 2023.

Aunque este es su primer galardón semanal, Mesa Jr. ha estado encendido por meses. Desde julio, batea para .317 con un OPS de 1.014. Suma 10 jonrones, siete robos y un fWAR de 2.5 en apenas 68 encuentros disputados, demostrando ser una pieza élite en la Liga Americana.