MLB: Dave Roberts condiciona la presencia de Edwin Díaz en el roster de postemporada

El futuro inmediato de Edwin Díaz con los Dodgers de Los Ángeles pende de un hilo. A pesar de haber firmado un contrato millonario durante el receso de temporada, el mánager Dave Roberts dejó claro que el cerrador estrella no tiene un puesto garantizado en el roster para la postemporada tras sus recientes e inquietantes tropezones.

Un calvario en las Ligas Menores

Díaz se encuentra actualmente en Triple-A cumpliendo una asignación de rehabilitación, pero los resultados han sido sumamente preocupantes. El pasado domingo, el lanzador apenas pudo retirar a dos bateadores mientras permitió cinco carreras, otorgó tres boletos y golpeó a un rival.

Ante este complejo panorama, la gerencia angelina le otorgará una última oportunidad sobre el montículo este miércoles. Esa salida determinará si los bicampeones defensores confían en el derecho de 32 años para el mes más exigente del campeonato.

El contundente mensaje de Dave Roberts

"Tiene que lanzar mejor", afirmó Roberts sin rodeos ante los medios de comunicación. "Lo admiro muchísimo y su tarjeta de presentación es grandiosa, pero dada nuestra situación actual, debemos contar con alguien en quien podamos confiar plenamente".

El estratega enfatizó que la postemporada no permite espacio para las dudas ni para los nombres del pasado. "Tenemos que disponer de nuestros mejores lanzadores en cuanto a rendimiento y talento. Espero que esté en el equipo, pero necesitamos certezas antes de apostar por él".

Una temporada plagada de lesiones

El calvario de Díaz en 2026 comenzó temprano, al perderse tres meses de acción debido a una artroscopia en el codo. Tras un breve e inestable regreso a las Grandes Ligas, volvió a la lista de lesionados a mediados de agosto por molestias en el cuello.

Tales contratiempos han sepultado el rendimiento del estelar taponero en la presente campaña. En apenas 16 presentaciones con el primer equipo, registra una alarmante efectividad de 11.85, acompañada por un elevado WHIP de 2.56.

Un contrato millonario bajo la lupa

Los Dodgers realizaron una inversión astronómica en el último mercado al pactar con Díaz por tres años y 69 millones de dólares. Sin embargo, el puertorriqueño no ha podido responder a las altas expectativas de la organización en su intento por defender el título.

La efectividad y el temple que lo caracterizaron como uno de los relevistas más dominantes de las Mayores parecen haberse disipado. Ahora, con la postemporada a la vuelta de la esquina, Los Ángeles debe decidir si arriesga con su millonario refuerzo o prioriza la efectividad de su bullpen.