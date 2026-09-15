MLB: Elly De La Cruz disparó este monumental cuadrangular

El torpedero dominicano, Elly De La Cruz, conectó un cuadrangular monumental de 457 pies que envió la pelota fuera del estadio, dejando una postal imborrable a pesar de la derrota de los Rojos de Cincinnati ante los Dodgers de Los Ángeles.

El impacto ocurrió en la novena entrada ante los envíos del relevista Evan Phillips. Aunque el batazo significó la única carrera para Cincinnati en el encuentro quienes cayeron 4-1, el recorrido de la conexión sorprendió a todos en el Great American Ball Park.

Este batazo representa el bambinazo más largo para el joven infielder desde su campaña de novato en 2023, cuando sacudió un batazo de 467 pies frente a los envíos de Xzavion Curry.

Con este cuadrangular, De La Cruz alcanza la cifra de 27 jonrones en 131 juegos disputados en la presente zafra. La marca supera con claridad su registro previo de 25 vuelacercas en 160 compromisos durante la temporada de 2024, así como los 22 cuadrangulares que acumuló en 162 apariciones el año anterior.