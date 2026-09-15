MLB: Este es el mejor pitcher de Venezuela en el 2026

La temporada 2026 de las Grandes Ligas pasará a la historia como el año en el que Jesús Luzardo dio el salto definitivo hacia la élite absoluta. Desde el montículo de los Phillies de Filadelfia, el zurdo de 28 años firmó una actuación soberbia que lo consolida no solo como el as indiscutible de su rotación, sino también como el lanzador venezolano más dominante de la contienda.

A lo largo de 29 aperturas y 178.2 entradas laboradas, el serpentinero criollo exhibió una combinación letal de potencia, comando y consistencia. Luzardo cerró el curso con un récord de 14 victorias y 5 derrotas, registrando una efectividad pulcra de 2.87 y un WHIP de 1.08. Acumuló 221 ponches recetados frente a apenas 52 boletos concedidos, respaldado por un abrumador porcentaje de ponches del 30.4%.

Con un FIP de 2.78 y un WAR de 6.4, Luzardo lideró a los abridores de la organización pensilvana en valor global aportado, confirmando que cada una de sus salidas representaba una garantía de triunfo para el equipo. Su efectividad ajustada de 158 (ERA+) lo ubicó holgadamente por encima del promedio de la liga, estableciendo marcas personales en su carrera.

Pese a que una leve inflamación en el hombro izquierdo obligó al cuerpo técnico a enviarlo a la lista de lesionados en el cierre de la ronda regular como medida de precaución, el propio lanzador confirmó que estará disponible para afrontar la postemporada. La evolución de su brazo resulta fundamental para las aspiraciones de Filadelfia en la lucha por el título.

Eduardo Rodríguez firma un año estelar para escoltar el dominio de Luzardo

El rendimiento abrumador de Luzardo se da en medio de un contexto sumamente positivo para el pitcheo venezolano en las Mayores. En la Liga Nacional, el veterano Eduardo Rodríguez también completó un año brillante con los Cascabeles de Arizona, registrando foja de 15-6 con una efectividad de 2.62 en 178.1 innings, escoltando a Luzardo en un mano a mano inolvidable para la pelota criolla.