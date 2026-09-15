MLB: Luis Arráez quiere sentenciar el título de bateo ante una de sus víctimas favoritas

Luis Arráez afronta un momento decisivo de cara a la pelea por el título de bateo. El infielder de los Phillies de Filadelfia cerró de mala manera la serie ante los Bravos de Atlanta, al irse sin hits en sus últimos nueve turnos, lo que terminó siendo un golpe complicado para sus aspiraciones al título de bateo.
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Sin embargo, no todo fue malo. Su más cercano perseguidor en esta carrera, el dominicano Otto López, se fue de 5-0 en el primero de la serie ante los Cascabeles de Arizona, por lo que sigue seis puntos por debajo del pelotero criollo.
Ahora, es momento de aprovechar el desliz de López. Este martes 15 de septiembre, Luis Arráez y los Phillies inician una miniserie de dos compromisos ante los Nacionales de Washington, equipo que se le da bien al oriundo de San Felipe, por lo que las expectativas son altas.
Arráez a medirse a los Nacionales
Este martes 15 de septiembre, los Phillies de Filadelfia visitarán a los Nacionales de Washington en el Nationals Park, para el primero de dos juegos que disputarán esta semana. Ante este rival, Luis Arráez tiene chances importantes de dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el título de bateo.
Y es que, en lo que va de 2026, "La Regadera" se ha medido en nueve ocasiones ante los Nacionales, equipo ante el que batea para .349, con OPS de .884. Además, de por vida le batea para .387 al conjunto capitalino, siendo la segunda organización a la que más le batea en Las Mayores, solo superada por los Atléticos de Oakland.
Eso sí, Luis Arráez solo logró cuatro imparables en 15 turnos en su serie pasada en el Nationals Park en este año, por lo que tendrá que ajustar para dar un golpe sobre la mesa, castigar a lanzadores que se le dan bastante bien, y enfilarse de una vez por todas hacia su cuarta corona de bateo.