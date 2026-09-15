MLB: Víctor Gárate es líder en este apartado en los Caracas-Magallanes desde 2006

A partir del 24 de octubre se comenzará a escribir un nuevo capítulo de los eternos rivales de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Por ende, te compartiremos otro dato curioso relacionado con este clásico de la pelota criolla.

En el historial, los "Turcos" mantienen el dominio, aunque con poca diferencia, pero en el presente siglo, los dominantes, aunque tampoco con amplia ventaja, son los capitalinos.

¿Quién es el lanzador de Leones con más ponches contra Magallanes en las últimas 20 temporadas?

Juegos memorables les han regalado estas dos franquicias a la afición y varios lanzadores de renombre pasaron por la tropa "Melenunda", aunque hay uno que se lleva los mayores méritos, en cuanto a ponches se refiere, y muchos de ellos, en momentos apremiantes.

Ese es el relevista zurdo Víctor Gárate, un recordado brazo que acumuló 39 abanicados en las últimas 20 zafras contra los "Eléctricos", dominando ese top entre los brazos del Caracas, según el portal Pelota Binaria.

No obstante, hay otros pitchers "Melenudos" que quedaron cerca de esa cifra y, por ende, te mostraremos el top 5 en el mencionado periodo:

Víctor Gárate: 39 Loiger Padrón: 38 Luis Díaz: 31 Juan Carlos Gutiérrez: 28 Miguel Socolovich: 28.

Sin duda alguna, estas dos franquicias transmiten tensión y mucha adrenalina en cada desafío. Por lo tanto, un ponche tiene un valor mucho mayor cuando se trata de un duelo entre los eternos rivales de la LVBP.