LVBP: ¿Por qué Leones trae a puros lanzadores entre sus importados?

Los Leones del Caracas anunciaron su lista completa de importados de cara a la zafra 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este lunes y, como era de esperarse, quisieron fortalecer su pitcheo con puros lanzadores.

No obstante, algunas personas se preguntan por qué no le dieron uno de los cupos a uno o más peloteros de posición, considerando que la lista subió de seis a ocho como límite entre los foráneos.

Leones necesita recuperar su buen pitcheo

Sin embargo, la respuesta es sumamente sencilla, debido a que desde 2021 los capitalinos no salían del top 3 en cuanto a la efectividad colectiva, incluyendo la campaña donde obtuvieron su título más reciente, la 2022/2023. Pero desde hace dos temporadas vienen quedando en el último puesto de ese departamento con un porcentaje de carreras limpias de 6.04 en la 2024/2025 y de 5.97 en el torneo anterior.

Un apartado que, en comparación con la ofensiva y la defensa, ha significado el bajón más significativo en ese periodo. De hecho, en la 2025/2026, los "Melenudos" estuvieron dentro del top 3 en todos los departamentos colectivos de bateo, excepto en bases robadas (15). Lo que deja en evidencia que hay total confianza en lo que puedan hacer los bateadores.

Por esa razón y tomando en consideración que tienen opciones de sobra con el madero, la gerencia optó por enfocarse en puros brazos, considerando que eso es lo que los ha dejado fuera de los playoffs en las últimas dos zafras.

Lista oficial de los importados de Leones, todos lanzadores: