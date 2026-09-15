MLB: Ronald Acuña Jr. la ve clarita ante los Phillies en la temporada 2026

Para varias organizaciones de Grandes Ligas, el nombre de Ronald Acuña Jr. se ha convertido en un dolor de cabeza cada vez que está en el terreno de juego. Y una de las principales que se ha visto perjudicada por el talento del criollo en esta temporada 2026 no es otro que su principal rival divisional en el Este de la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies.

Los números respaldan con claridad esa sensación y por qué es una de las víctimas favoritas del “abusador”. En 13 encuentros disputados frente a Philadelphia, Acuña Jr. acumula 50 turnos al bate, en los que ha conectado 19 imparables y anotado 11 carreras.

Además, registra tres dobles, cuatro cuadrangulares y 10 carreras impulsadas, cifras que reflejan el peso que ha tenido su producción ofensiva en los enfrentamientos que han sido clave para ambas franquicias.

Ronald Acuña Jr. tiene números estelares contra Philadelphia

El pelotero de 28 años también ha mostrado paciencia y velocidad ante los Phillies. Durante esos compromisos ha recibido nueve bases por bolas y ha conseguido dos robos de base, mientras mantiene un extraordinario promedio de bateo de .380 y un OPS de 1.147.

Más allá de los números individuales, su rendimiento adquiere una dimensión especial por tratarse de un rival divisional. Atlanta y Philadelphia compiten dentro de la misma división y han estado peleando constantemente por la cima de la clasificación.

Los cuatro jonrones conectados ante Philadelphia son una muestra del poder que puede desplegar el ganador del MVP en 2023, mientras que sus 19 hits evidencian que no depende únicamente del batazo largo para producir para la causa de los Bravos.

Finalmente, y en este contexto, los Phillies aparecen, junto con los Miami Marlins, como uno de los rivales divisionales a los que Acuña Jr. más ha castigado en 2026.