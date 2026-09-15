MLB: ¡Los tiene de hijos! La insólita marca jonronera de Elly De La Cruz sobre los Dodgers en 2026

Elly de la Cruz volvió a demostrar por qué es una de las figuras más espectaculares de las Grandes Ligas. El campocorto lució su fuerza en su máxima expresión frente a Los Angeles Dodgers, uno de sus rivales favoritos en su joven carrera en MLB.

El dominicano hizo estallar el Great American Ball Park durante el enfrentamiento entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles, al conectar un impresionante cuadrangular de 457 pies en la novena entrada, siendo uno de los más lejanos de la temporada.

El batazo llegó con un out en la pizarra y Evan Phillips como lanzador de los Dodgers. El relevista puso una recta de cuatro costuras a 98.2 millas por hora y De la Cruz no desaprovechó la oportunidad: golpeó la pelota a 114.1 mph y con un ángulo de salida de 32 grados, logrando sacar la pelota del estadio y protagonizando uno de los jonrones más impresionantes de la temporada.

Elly De la Cruz con jonrón en todos los juegos contra los Dodgers

La conexión tuvo además un significado histórico para los Rojos, ya que convirtió a De la Cruz en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia que consigue enviar una pelota fuera del estado de Ohio. El único antecedente pertenecía a Adam Dunn, por lo que el dominicano ahora comparte una marca bastante particular con una de las grandes figuras de poder que ha vestido el uniforme de Cincinnati. Asimismo, el quisqueyano ha sacudido cuadrangular en todos los partidos frente a los actuales campeones de MLB en la presente campaña.

El cuadrangular también permitió que De la Cruz alcanzara los 27 vuelacercas en la temporada 2026, superando su anterior récord personal de 25 jonrones establecido en 2024. A sus 24 años, el infielder está firmando la que hasta ahora es la mejor campaña de su carrera, con promedio de .284, slugging de .514, OPS de .875, 25 bases robadas y 72 carreras impulsadas.