MLB: Pete Crow-Armstrong camina al MVP con récord de Salón de la Fama Billy Williams

Pete Crow-Armstrong volvió a ser protagonista con los Cachorros de Chicago y alcanzó un registro histórico en la franquicia que reafirma su candidatura al MVP en la presente temporada de las Grandes Ligas. El jardinero fue la principal figura en la victoria de su equipo (7x3) sobre Bravos de Atlanta.

El patrullero conectó este lunes su jonrón número 42 de la temporada, igualando a Billy Williams como los bateadores zurdos de los Cubs con más cuadrangulares en una campaña. El vuelacerca fue además su tercer hit de una noche en la que terminó de 4-4, con un doble de dos carreras y dos sencillos.

La actuación de Crow-Armstrong no se limitó a su poder ofensivo. El joven también produjo dos carreras con su doble, impulsó otras dos con el cuadrangular y se robó una base, llegando a 37 estafadas en la campaña. De esta manera, continúa acercándose a una histórica temporada 40/40, mientras confirma que atraviesa uno de los mejores momentos ofensivos de su carrera.

Pete Crow-Armstrong se consolida al MVP

Según Baseball Reference y su métrica RE24, el encuentro ante Atlanta fue el decimonoveno partido de esta temporada en el que Crow-Armstrong aportó por sí solo al menos dos carreras completas de valor ofensivo. Desde 2015, solamente Aaron Judge y Shohei Ohtani en 2024, J.D. Martinez en 2018, Paul Goldschmidt en 2022 y Vladimir Guerrero Jr. en 2021 habían conseguido registrar al menos 20 partidos de este tipo.

El impacto de Crow-Armstrong también se refleja en los resultados de los Cachorros. Chicago tiene ahora 17 victorias en 19 encuentros en los que el jardinero ha tomado el control ofensivamente, y no pierde uno de esos compromisos desde el pasado 20 de junio.