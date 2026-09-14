La ovación que sacudió Toronto: Vladdy rompe la peor racha de su carrera

La larga espera finalmente terminó para la afición canadiense este domingo. Vladímir Guerrero Jr. conectó su primer cuadrangular de la temporada en el Rogers Centre para liderar la contundente victoria de los Azulejos de Toronto 8-1 sobre los Orioles de Baltimore, desatando una auténtica fiesta en las tribunas.

Una sequía de 85 compromisos

El estelar inicialista descifró los envíos del zurdo Trevor Rogers en el quinto episodio para enviar la pelota al otro lado de la cerca. Este batazo representó su primer jonrón de campaña regular en suelo canadiense desde el lejano 17 de agosto de 2025.

Con este estacazo de cuatro esquinas, el pelotero dominicano cortó una dolorosa racha de 85 compromisos consecutivos sin sacar la pelota en su propio feudo. La afición no dudó en ponerse de pie para rendirle una estruendosa ovación al referente de la franquicia.

"Es una sensación fantástica conectar ese batazo y espero que de ahora en adelante vengan muchos más", declaró un aliviado Guerrero tras culminar el choque. El toletero de 27 años cerró una jornada sobresaliente a la ofensiva al batear de 5-4.

Fiesta y poder consecutivo en Toronto

El tablazo de "Vladdy" formó parte de una secuencia de poder sencillamente memorable para la organización. Su jonrón se combinó con las conexiones de George Springer y del japonés Kazuma Okamoto para sellar tres cuadrangulares consecutivos.

Esta demostración de fuerza ofensiva no se presenciaba en la franquicia canadiense desde la temporada 2012. La alineación demostró que tiene la capacidad de hacer daño masivo cuando sus piezas principales logran sincronizar sus maderos.

El respaldo absoluto del vestuario

El impacto del batazo se sintió con especial fuerza dentro del banquillo de Toronto, donde la celebración parecía digna de una clasificación a postemporada. El estratega John Schneider no ocultó su emoción al analizar el emotivo momento vivido en el terreno.

"Mirabas a tu alrededor y parecía un jonrón para ganar el partido de la Serie Mundial", comentó Schneider. "Vi a Andrés Giménez saltar por encima de la barandilla. George Springer, Ernie Clement y yo nos chocamos las manos. Vlad es nuestro hombre".

Un año complejo tras una firma millonaria

A pesar de la alegría por el estacazo, el seis veces convocado al Juego de Estrellas atraviesa el año más complicado de sus ocho campañas en las Grandes Ligas. Actualmente acumula nueve vuelacercas, 56 empujadas y un bajo OPS de .700 en 135 juegos.

Estos números cobran mayor relevancia al tratarse del primer año del histórico contrato por 14 temporadas y 500 millones de dólares que firmó en abril de 2025. Sin embargo, Guerrero mantiene la fe alta para cambiar la narrativa en el tramo final.

"Espero que esto sea una gran señal. He trabajado muy duro para esto. Voy a seguir dándolo todo por los fanáticos y el equipo para ayudarlos a ganar a diario", concluyó el estelar jugador quisqueyano.