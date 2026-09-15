MLB: Se confirma un nuevo fracaso millonario de los Mets y Juan Soto

La derrota por 2-1 ante los Orioles de Baltimore este lunes 14 de septiembre terminó de sentenciar el destino de los Mets de Nueva York en este 2026. El equipo quedó oficialmente sin posibilidades de alcanzar la postemporada de las Grandes Ligas, cuando todavía restan aproximadamente dos semanas para concluir la temporada regular.

El golpe resulta todavía más fuerte al revisar la inversión realizada por la organización. Nueva York comenzó la campaña 2026 con una nómina de 357.6 millones de dólares, la más elevada de toda la MLB. Sin embargo, esa enorme apuesta económica no fue suficiente para evitar que el club quedara fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Mets de Nueva York: una inversión histórica que volvió a quedarse corta

El fracaso alcanza también al área gerencial y no es para menos. Steve Cohen, propietario del equipo, y David Stearns, presidente de Operaciones de Béisbol, tendrán que analizar qué salió mal en una plantilla construida con aspiraciones de campeonato antes de comenzar la zafra. En el banquillo, Carlos Mendoza inició la campaña como manager, mientras que Andy Green asumió posteriormente el cargo de manera interina, luego que el venezolano fuese despedido.

Sobre el terreno, uno de los nombres que más atención concentra es Juan Soto, como es de esperarse. El dominicano llegó a Nueva York antes de la temporada 2025 después de firmar un histórico contrato de 765 millones de dólares por 15 temporadas. Las lesiones limitaron considerablemente su participación en 2026 y, hasta ahora, apenas ha podido disputar 99 encuentros.

Aunque su ausencia física explica parte del problema, las expectativas alrededor de Soto son enormes debido a su contrato y al papel que ocupa dentro del proyecto. Por ello, su rendimiento también queda inevitablemente bajo la lupa y es uno de los principales responsables de este rotundo fracaso del conjunto metropolitano.

Francisco Lindor es otro de los jugadores señalados y criticados. El campocorto puertorriqueño, considerado uno de los líderes de la franquicia desde su llegada en 2021, ha participado en 93 partidos antes de comenzar la jornada de este martes 15 de septiembre. Las lesiones también han condicionado su año y el de varias figuras.

La realidad es difícil de ocultar: gastar más que cualquier otro equipo no garantiza el éxito. Los Mets tendrán que encontrar respuestas durante el próximo invierno y construir un roster mucho más equilibrado entre ofensiva, defensa y pitcheo si quieren evitar que una inversión gigantesca vuelva a terminar sin octubre y que figuras como Juan Soto y Francisco Lindor demuestren por qué cobran los millones que les pagan.