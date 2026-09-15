MLB: Este pitcher se acreditó un juego salvado con score de 20-0 ¿Sabes por qué?

Durante la semana pasada se divisó la blanqueada más amplia de la temporada en las Grandes Ligas, con un score de 20-0, pero lo llamativo es que en este compromiso hubo un lanzador que se acreditó el juego salvado.

Sin ningún tipo de piedad, la ofensiva de los Cerveceros de Milwaukee venció 20-0 a los Rojos de Cincinnati, con una combinación de dos lanzadores: Dustin May y Garrett Stallings.

Garrett Stallings se lleva el rescate

El abridor trabajó durante seis capítulos completos, mientras que Stallings se encargó de lanzar los últimos tres tramos de manera casi perfecta, tras regalar solamente un pasaporte. Cabe destacar que este derecho está viviendo su primera zafra en Las Mayores y ya ha logrado una hazaña sumamente curiosa en la actualidad.

Lo extraño es que, de acuerdo a la regla 9.19 de la MLB, un lanzador que lance los últimos tres innings completos de un juego (mínimo), sin importar el resultado (mientras esté a favor de su organización), se adjudicará el rescate. También considerando que su equipo haya estado ya arriba en la pizarra cuando haya entrado a lanzar.

A continuación te mostraremos lo que establece el reglamento 9.19 de la MLB sobre las situaciones para que sea considerado un juego salvado

