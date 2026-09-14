LVBP: Este exgrandeliga podría reportarse rápido con Leones después de dejar estos números en México

Falta menos de un mes para que comience la nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y los Leones del Caracas esperan contar desde temprano con el brazo de Adbert Alzolay, quien viene de actuar en México.

Para nadie es un secreto que la principal falencia de los capitalinos en la campaña previa fue el pitcheo y, por esa razón, buena parte de sus importados podrían ser lanzadores, que se complementarán con los criollos para buscar hacer el trabajo.

Adbert Alzolay dejó estos números en México

Uno de los lanzadores venezolanos, a los que la gerencia les tiene mayor esperanza, es a Adbert Alzolay, quien jugó esta zafra veraniega con los Toros de Tijuana, en México, después de ser dejado en libertad por su organización en los Estados Unidos.

En su primera experiencia en el país azteca, el derecho de 31 años dejó una efectividad de 4.50 en ocho episodios completos lanzados. Lo más notable, fue su balance de 1-0 y su whip de apenas 0.88.

Aunque un 4.50 pudiera considerarse alto, curiosamente en la Liga Mexicana no lo es y más, considerando, que a Adbert solamente lo afectaron dos cuadrangulares que recibió.

Es un brazo que, si se mantiene trabajando para recuperar su velocidad y mejora su comando, puede ser una pieza sumamente útil en el relevo de los "Melenudos", que esperan volver a la postemporada luego de quedar en la última plaza en la 2025/26.

Alzolay también está trabajando en los playoffs con los Toros y su trabajo reciente fue de 1.1 episodios de labor sin tolerar anotaciones en el quinto choque de la Serie del Rey.