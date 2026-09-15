MLB: Ronald Acuña Jr. se pronuncia de nuevo en favor del "perreo"

Ronald Acuña Jr. no solo es uno de los jugadores más talentosos del beisbol en la actualidad, sino que además es uno de los que vive con más emoción e intensidad cada compromiso. El jardinero de los Bravos de Atlanta se ha caracterizado siempre por la pasión con la que vive cada batazo, lo que lo ha hecho ser incluso foco de polémicas en alguna ocasión.

De hecho, hace unos días, "el Abusador" conectó un fantástico cuadrangular en el octavo episodio de un duelo ante los Phillies, para igualar el encuentro a cuatro carreras. Ante los abucheos, el venezolano se gozó el batazo con gestos hacia la tribuna, lo que generó una respuesta días después.

Este 12 de septiembre, Bryce Harper conectó un vuelacercas en el Truist Park de Atlanta y decidió responderle al criollo con una exageradamente lenta carrera por las bases, lo que generó comentarios negativos. Eso sí, en rueda de prensa, Ronald Acuña Jr. se mostró a favor de este tipo de celebraciones, tal y como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

Acuña Jr. a favor del "perreo"

En declaraciones recogidas y publicadas en rueda de prensa por el periodista Miguel Ángel Fuenmayor, Ronald Acuña Jr. no mostró ningún tipo de rencor al ser preguntado por la celebración de Bryce Harper, sino que resaltó nuevamente que le fascina esa parte del juego. "Me encanta. Todo jugador sabe lo especial que es dar un jonrón, y se lo tienen que disfrutar a su manera", explicó.

Posteriormente, el oriundo de La Sabana profundizó todavía más en la celebración de Harper. "Cuando doy un jonrón así (como el de Harper), corro de la misma forma. Es parte del juego. ¡Disfruta tu jonrón y haz lo que quieras!", sentenció.