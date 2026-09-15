MLB: ¡2 venezolanos presentes! El día que Tampa Bay hizo historia con lineup de solo latinos

El 15 de septiembre de 2022, los Rays de Tampa Bay protagonizaron un momento histórico en las Grandes Ligas al presentar ante los Azulejos de Toronto el primer lineup titular compuesto exclusivamente por peloteros nacidos en países latinoamericanos. La hazaña tuvo lugar en el Rogers Centre y quedó marcada como un acontecimiento especial dentro de la historia del béisbol de Las Mayores.

El momento tuvo además un significado simbólico, ya que ocurrió durante la celebración del Día de Roberto Clemente. Los nueve jugadores de Tampa Bay saltaron al terreno utilizando el número 21, en homenaje a la leyenda puertorriqueña y miembro del Salón de la Fama. La alineación reunió talento nacido en Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela y México, reflejando la enorme influencia de Latinoamérica en el béisbol profesional.

De esta manera, los Rays se convirtieron en el primer equipo en la historia de MLB cuyos nueve bateadores titulares habían nacido en países latinoamericanos. Más allá del récord, aquella alineación representó la diversidad y el impacto que los jugadores de la región han adquirido dentro de las Grandes Ligas, además de convertirse en un homenaje especial a Clemente en una fecha cargada de simbolismo.

Lineup latinos de Tampa Bay Rays en 2022

Yandy Díaz, 3B — Cuba Randy Arozarena, RF — Cuba Wander Franco, SS — República Dominicana Harold Ramírez, 1B — Colombia Manuel Margot, BD — República Dominicana David Peralta, LF — Venezuela Isaac Paredes, 2B — México René Pinto, C — Venezuela José Siri, CF — República Dominicana.

La gran hazaña de ese encuentro fue que los Rays no solo hicieron historia con su alineación completamente latinoamericana, sino que lo celebraron con una contundente blanqueada de 11-0 sobre los Blue Jays en el Rogers Centre. Tampa Bay conectó 11 imparables y dejó a Toronto en apenas seis hits, sin permitirle anotar durante las nueve entradas.

El protagonista ofensivo fue Yandy Díaz, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada para ampliar la ventaja de Tampa Bay a 4-0. Isaac Paredes también se voló la cerca en el séptimo episodio, mientras que Manuel Margot coronó un rally de seis carreras en el noveno con un doblete de tres carreras.