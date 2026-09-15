MLB: Jesús Luzardo buscará cerrar la campaña dentro de este top 5 por segunda vez en fila

Después de unos primeros meses donde lució un poco irregular, Jesús Luzardo ha pasado buena parte de la campaña como uno de los brazos más dominantes de todas las Grandes Ligas y una de sus principales virtudes es engañar a sus rivales. Por lo tanto, se ubica dentro del top 5 de los mejores ponchadores.

Desde que incluyó el sweeper a su repertorio, lo perfecciona cada vez más y, por ende, se ve el resultado en el registro de abanicados, con un grandioso número de 221 en este 2026, quedando a tan solo cuatro de alcanzar el millar en este apartado.

Jesús Luzardo espera mantenerse dentro del top 5

Con ese registro (221 ponches), Luzardo se ubica como el quinto mejor ponchador de toda la MLB y el segundo en la Liga Nacional, con la misión de mantener esas posiciones para sellar una increíble campaña.

Dylan Cease: 236 Jacob Misiorowski: 236 Gavin Williams: 235 Cam Schlitter: 228 Jesús Luzardo: 221 Christopher Sánchez: 210 Reid Detmers: 199.

Un dato importante es que ya tiene establecida una marca personal de abanicados en una temporada y suma tres torneos con más de 200 ponches. Buscará cerrar dentro del top 5 por segunda vez en su trayectoria, luego de quedar cuarto el año anterior.

Jesús Luzardo espera seguir lanzando antes de concluir la ronda regular

La gran interrogante es si el venezolano podrá tener más aperturas, que lo ayudarían a seguir incrementando ese número (221), debido a que no lanzó el fin de semana tras una inflamación en su hombro izquierdo, después de una salida donde lanzó juego completo.

No obstante, Luzardo asegura que solo debe tener reposo y podría estar listo para regresar a mediados/finales de esta semana.