MLB: Eugenio Suárez ya tiene en la mira esta marca histórica de Galarraga

Cuando hablamos de los grandes jonroneros en la historia del beisbol venezolano, hay dos nombres que se nos vienen a la mente de manera inmediata: Miguel Cabrera y Andrés Galarraga. A ese listado, sin duda alguna, hay que sumarle desde ya otro nombre, de un toletero que todavía tiene historia por escribir: Eugenio Suárez.

El tercera base de los Rojos de Cincinnati tiene marcas increíbles en su poder; por ejemplo, es el criollo con más jonrones en una misma temporada, con 49, cifra que logró tanto en 2019 como en el pasado 2025.

Además, a pesar de que ha vivido un año no tan positivo en 2026, Eugenio Suárez vive un cierre de zafra bastante positivo, con cuatro cuadrangulares en los nueve juegos que ha disputado en el mes de septiembre, lo que le ha servido también para empezar a soñar con igualar la marca histórica de Andrés Galarraga.

"Geno" va por Galarraga

En lo que va de la presente campaña, Eugenio Suárez ha acumulado 24 batazos de vuelta completa en los 403 turnos al bate que ha consumido, para así llegar a la cifra de 349 estacazos de por vida en el mejor beisbol del mundo, y quedar a 50 de igualar a Andrés Galarraga, quien logró 399 en su carrera y es el segundo criollo más jonronero de la historia.

Actualmente, "Geno" promedia 32 cuadrangulares por cada 162 juegos, por lo que, de mantener el ritmo, necesitaría un par de temporadas más en el mejor beisbol del mundo para superar al "Big Cat" y convertirse en el segundo venezolano con más batazos de cuatro esquinas en MLB, solo por detrás de Miguel Cabrera, quien sacó 511 pelotas.

A sus 35 años de edad, Eugenio Suárez parece seguir en un excelente momento de forma, y todo indica que, de mantenerse sano, va a convertirse sin problema en el segundo criollo en la historia en llegar a los 400 jonrones en Las Mayores.