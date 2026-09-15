MLB saca sus cartas con respecto al tope salarial

Con el fantasma de una huelga rondando el ambiente antes del arranque de la temporada 2027, la gerencia de MLB ha puesto sobre la mesa una propuesta económica sin precedentes que promete transformar por completo las reglas del juego. Según reportes publicados por el portal The Athletic, la liga busca instaurar un sistema que incluye tanto un piso como un techo financiero, además de redistribuir las ganancias totales del negocio de una forma que nunca antes se había visto en el beisbol.

El paquete de medidas presentado busca fijar una base salarial obligatoria de 171.2 millones de dólares por franquicia, junto con un tope salarial estricto de 245.3 millones de dólares para la próxima campaña. Aunque la cifra del techo puede parecer abultada, la realidad es que tendría un impacto devastador e inmediato en la configuración de varias nóminas. En la actualidad, exactamente ocho de las treinta organizaciones superan con creces ese límite propuesto, lo que las obligaría a realizar recortes drásticos para evitar severas sanciones administrativas y económicas.

Entre los equipos que tendrían que apretarse el cinturón de manera inmediata se encuentran auténticos pesos pesados de la industria. Los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, los Azulejos de Toronto, los Filis de Filadelfia, los Medias Rojas de Boston, los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta tendrían que reestructurar sus presupuestos a marchas forzadas para encajar en el nuevo esquema.

Un reparto del 50% pero con condiciones

El elemento central de esta propuesta gira alrededor de una redistribución equitativa de las ganancias de la industria. MLB plantea que los peloteros pasen a recibir formalmente el 50 por ciento de los ingresos totales que genera la liga. Este cambio representaría una transformación radical en la estructura laboral del negocio, especialmente si se toma en cuenta que durante la temporada 2024 la nómina de jugadores percibió aproximadamente el 47% de los ingresos globales.

A diferencia de lo que ocurre en otras grandes ligas profesionales de Estados Unidos, el panorama financiero de las Grandes Ligas siempre ha funcionado bajo sus propias reglas.

Diferencias marcadas respecto a otras ligas

En circuitos como la NFL, la NBA o la NHL, existen acuerdos colectivos consolidados que garantizan de antemano a los deportistas un porcentaje específico y fijo de las ganancias que genera la competición año tras año. Las Grandes Ligas, en cambio, carecen hasta la fecha de un mecanismo formal que asegure una tajada a sus protagonistas en el terreno de juego.

El panorama que propone el comisionado parece muy atractivo a primera vista al ofrecer la mitad de las ganancias totales a los atletas. Sin embargo, la trampa de esta oferta radica justamente en la letra pequeña del acuerdo. El beneficio económico del 50% viene estrictamente condicionado a la aceptación de un tope salarial rígido, un concepto que la Asociación de Jugadores ha rechazado categóricamente durante décadas por considerar que frena la libre competencia y limita el verdadero valor de mercado de sus máximas estrellas.