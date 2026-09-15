MLB: Lesión de Jesús Luzardo dispara las alarmas en Filadelfia

El fantasma de las lesiones vuelve a sacudir la rotación de los Phillies de Filadelfia justo cuando el margen de error es prácticamente nulo. El mánager interino del conjunto pensilvano, Don Mattingly, confirmó ante los medios de comunicación que el zurdo Jesús Luzardo será colocado en la lista de lesionados debido a una persistente inflamación en su hombro lanzar.

El venezolano de 28 años ya había encendido las alarmas durante el fin de semana, cuando fue descartado a última hora de su apertura programada frente a los Bravos de Atlanta por rigidez. Aunque el cuerpo médico de la organización optó inicialmente por otorgarle un par de días de descanso absoluto sin actividad de tiro, las molestias no cedieron por completo. Al retomar la rutina y percatarse de que el hombro no respondía al cien por ciento, la gerencia prefirió actuar con cautela y detener su participación en la fase regular.

Presencia en postemporada

Pese al trago amargo que supone perder a una de sus cartas de mayor efectividad en el tramo decisivo del calendario, existe algo de tranquilidad en el nido de Filadelfia. Los resultados de la resonancia magnética arrojaron noticias esperanzadoras: no hay daños estructurales en la articulación, lo que descarta una ausencia prolongada o una intervención quirúrgica de emergencia.

El propio serpentinero venezolano transmitió seguridad al entorno del equipo. En declaraciones recogidas por el periodista Scott Lauber del Philadelphia Inquirer, Luzardo afirmó tajantemente que está "garantizado" que estará listo para subir al montículo en los playoffs. No obstante, el cuerpo técnico maneja la situación con prudencia. Mattingly no descartó que pueda ser una opción para la fiesta de octubre, aunque existe la posibilidad real de que su regreso no sea necesariamente como abridor tradicional, sino adaptado a un rol condicionado según su evolución física.

El periodo de elegibilidad para que el siniestro regrese a la acción se cumple el 27 de septiembre, fecha del último compromiso de la ronda regular frente a los Rays de Tampa Bay. Si la molestia le impide lanzar en ese juego final, Luzardo habrá cerrado la mejor campaña de su carrera profesional.

En 29 aperturas y 178.2 entradas laboradas, registró un récord brillante de 14 victorias y cinco derrotas, con una efectividad pulcra de 2.87, un WHIP de 1.08 y 221 ponches frente a solo 52 boletos. Números de élite que lo consolidan entre los diez mejores abridores del año y que hacen de su recuperación la máxima prioridad para las aspiraciones de Filadelfia.