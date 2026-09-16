MLB: Martín Pérez ya es centenario en las Grandes Ligas ¿Cuántos venezolanos tienen 100 victorias?

El lanzador venezolano Martín Pérez concretó la tan ansiada victoria 100 en las Grandes Ligas, durante el triunfo de los Bravos de Atlanta de seis carreras a tres sobre los Cachorros de Chicago la noche de este martes 15 de septiembre.

Pérez explicó que la clave principal radicó en la ubicación de sus envíos para neutralizar a la ofensiva contraria. El serpentinero del estado Portuguesa cerró el día con una labor de 6.0 inn, permitió cinco hits, 2 carreras limpias, dio 4 bases por bola y ponchó a dos.

Números en la campaña

El abridor de Bravos le tomó cinco aperturas para poder llegar a la cifra de 100 victorias, ya su último triunfo fue el 18 de agosto contra los Mets de Nueva York. Martín P. esta temporada tiene marca de 9 victorias y la misma cantidad de derrotas, acumula una efectividad de 3.07 en 132.7 inn lanzados.

Hasta la fecha ha subido a la lomita en 29 juegos, de los cuales, 25 de ellos fueron aperturas. Asimismo, esta campaña suma 100 ponches y tiene un WHIP de 1.26.

"Estuve la mayor parte del tiempo lanzando la pelota abajo en la zona. A ellos les gusta jalar todo, así que estuve trabajando más con mi sinker afuera, mi cortada afuera y el cambio. Un par de veces fuimos hacia adentro por efecto. Mantener la pelota abajo me permitió lanzar hasta el sexto inning y darle la oportunidad al equipo de anotar", detalló el abridor de Bravos en una entrevista pospartido.

Los centenarios

Pérez sigue escribiendo páginas doradas para el béisbol venezolano, ya que se convierte en el décimo criollo con 100+ triunfos en las Grandes Ligas. Ahora integra la lista de centenarios que está compuesta por los siguientes lanzadores:

1 - Félix Hernández: 169

2 - Freddy García: 159

3 - Johan Santana: 139

4 - Carlos Zambrano: 132

5 - Aníbal Sánchez: 116

6 - Carlos Carrasco: 112

7 - Eduardo Rodríguez: 109

8 - Wilson Álvarez: 102

9 - Kelvim Escobar: 101

10 - Martín Pérez: 100

"Nunca pensé en eso, ¿sabes? Creo que eso viene con todos los años que tengo en las Grandes Ligas. He estado haciendo toda la preparación mental, físicamente, y ahora Dios me da la oportunidad de estar en esa lista de venezolanos con 100 o más victorias, y eso es una verdadera bendición, hermano", expresó el zurdo con humildad y emoción.

Asimismo, dedicó el logro a sus seres queridos: "Es mucho para mí y especialmente para mi familia. Me han estado apoyando durante toda mi carrera y creo que esto es una victoria directa para nosotros".