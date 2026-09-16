MLB: Pedro Martínez se rinde a los pies de Ronald Acuña Jr: “Es un diferente en todos los sentidos”

El miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez destacó las cualidades de Ronald Acuña Jr., al referirse al venezolano como un jugador capaz de marcar diferencias en prácticamente todos los aspectos del juego. Pese a que ha destacado como de costumbre en la actual edición de las Grandes Ligas, el venezolano se mantiene consolidado como uno de los referentes de diamante entre los criollos.

La 'Bestia' ha demostrado que su impacto no se limita al poder ofensivo, pues combina velocidad, capacidad para embasarse y producción con el bate, convirtiéndose en una amenaza constante para los rivales. Para la leyenda dominicana, precisamente esa variedad de recursos obliga a los equipos contrarios a prestar especial atención cada vez que Acuña aparece en el terreno.

Pedro Martínez reconoce la presencia de Ronald Acuña Jr.

El patrullero de los Bravos de Atlanta se ha afianzado como una de los figuras más destacadas en la última década entre los jugadores latinos en Las Mayores, teniendo como referente el primero en la historia en alcanzar 40 jonrones y 70 bases robadas en una sola temporada. Recientemente, el jardinero se convirtió en el toletero que más rápida ha combinado al menos 200 cuadrangulares y 200 estafadas en la Gran Carpa.

Acuña es un jugador que marca la diferencia en todos los sentidos, por lo que hay que tener cuidado con un jugador tan bueno como él", dijo Martínez en su cuenta 'X', también conocido como Twitter.

En lo que va presentación en la vigente campaña, Acuña Jr. colecciona promedio al bate de .254, 18 vuelacercas, 49 impulsadas, 96 hits, 57 anotadas, .346 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .793 en 99 encuentros.