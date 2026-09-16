Poder venezolano en Wrigley Field: Acuña Jr. conectó cuadrangular e inició la reacción de Atlanta

Ronald Acuña Jr. volvió a hacer gala de su poder para encabezar la victoria de los Bravos de Atlanta 6-3 sobre los Cachorros de Chicago. Aunque se fue de 4-1 en la jornada, su único imparable terminó siendo la bujía que encendió la ofensiva visitante en un escenario mítico.

Bambinazo decisivo en Wrigley Field

El estacazo llegó en la parte alta de la sexta entrada ante los envíos del derecho Kevin Gausman. "La Bestia" descifró una recta de cuatro costuras en cuenta de 1-1 y devolvió la bola a 105,8 millas por hora, haciéndola volar 371 pies hacia el jardín izquierdo.

El vuelacerca del oriundo de La Sabana remolcó a Drake Baldwin para apretar la pizarra 3-2. Ese batazo sirvió de catalizador para que la toletería de Atlanta mantuviera el impulso ofensivo durante el último tercio del compromiso.

La oportuna reacción de la ofensiva le permitió a la franquicia de Georgia asegurar un valioso triunfo en carretera. La chispa del guardabosques venezolano resultó fundamental para desarticular el pitcheo del conjunto rival.

Tórrido momento en septiembre

Para el estelar toletero criollo, este tablazo representó su quinto cuadrangular en los últimos 13 encuentros disputados. En ese prolífico lapso, acumula 19 imparables —incluidos cuatro dobles—, 13 carreras impulsadas y nueve anotadas.

Esta gran racha contrasta con la sequía que atravesó previamente, cuando hilvanó 15 partidos y 64 turnos sin sacarla de la cerca. Aquel bache finalizó el pasado 2 de septiembre, cuando conectó el jonrón número 200 de su carrera en las Grandes Ligas.

Números sólidos en la contienda

Tras la jornada, el jardinero dejó sus promedios de la temporada en .254/.346/.447, registrando un OPS de .793 en 436 apariciones al plato distribuidas en 99 juegos.

En total, el varguense suma 96 hits, 18 cuadrangulares, 17 dobles, un triple, 57 carreras anotadas, 49 fletadas y 20 bases robadas, consolidando un sólido aporte para su divisa.