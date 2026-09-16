Falleció el periodista Juan Vené

El periodismo deportivo de habla hispana viste de luto. En las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del veterano periodista venezolano Juan Vené a los 97 años en la ciudad de Miami, Florida. El histórico cronista del beisbol de las Grandes Ligas nos deja un legado imborrable tras más de seis décadas dedicadas al análisis de la pelota.

La noticia trascendió este martes a través de varios reportes vinculados al gremio comunicacional en la plataforma X, entre ellos el pronunciamiento del periodista Armando Naranjo. Según los primeros informes disponibles desde Estados Unidos, el respetado comunicador sufrió una caída semanas atrás, situación de salud que requirió su hospitalización inmediata y que lamentablemente derivó en su deceso tras complicarse en los últimos días.

Una vida entregada al beisbol de las Grandes Ligas

Juan Vené, fue una figura fundamental para entender la cobertura del beisbol latinoamericano en los Estados Unidos. Con una trayectoria brillante que superó las sesenta décadas en activo, logró posicionarse como una referencia obligada tanto para los aficionados como para sus colegas de la prensa deportiva internacional.

Más allá de su calidad como cronista, Juan Vené destacó por mantener posturas firmes que con frecuencia generaron encendidos debates entre la fanaticada beisbolera. Su criterio al momento de ejercer el voto para el Salón de la Fama de Cooperstown siempre estuvo bajo la lupa, evidenciando el peso de su opinión en el mundo deportivo.