LVBP: Leones y Tigres pactan cambio que incluye a René Pinto

Una nueva transacción se confirmó este martes, 15 de septiembre, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En esta oportunidad, los equipos involucrados fueron los Leones del Caracas y los Tigres de Aragua.



A los melenudos llegó el zurdo Juan Sánchez, mientras que los maracayeros se hicieron con los servicios del receptor René Pinto, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas.

Tigres necesitaba a un careta

Esta transacción se comenzaría a gestar desde que los Tigres confirmaron que J.J. D’Orazio no verá acción en el venidero torneo y por lo tanto, comenzaron la búsqueda de un catcher con recorrido.

Es por esa razón, que optaron por Pinto, quien cuenta con tres campañas de experiencia en el mejor beisbol del mundo. En este 2026 vio acción en la filial de los Phillies de Philadelphia, jugando en Clase A+ y Triple A. En la LVBP, Ha visto acción con Navegantes del Magallanes y recientemente con los capitalinos.

Leones quiere seguir “blindando” su pitcheo

Por su parte, la misión de Leones e seguir blindando su pitcheo y es por esa razón, que siguen sumando lanzadores, a pesar de que ayer anunciaron la contratación de ocho brazos importados.

Juan Sánchez es un pitcher siniestro que viene de jugar ocho años en las menores de los Gigantes de San Francisco y actualmente ve acción en la Atlantic League. Puede ayudar en situaciones de apremio como zurdo situacional. Aún no debuta en la LVBP.