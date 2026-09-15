LVBP: Otto Padrón confirma a estos grandeliga con Caribes

Caribes de Anzoátegui espera repetir lo hecho en la campaña anterior o incluso mejorarlo en el venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y su gerente deportivo, Otto Padrón, conversó en exclusiva este martes con Extrainning para revelar algunos detalles de la preparación del conjunto oriental.

La "Tribu" viene de consagrarse subcampeona y, para la buena noticia de la fanaticada, hay varias figuras del "Big Show" que esperan uniformarse en la zafra que comienza el 12 de octubre.

Otto Padrón confirma a estos bigleaguers con Caribes

En su conversación con Extrainning, el primero que aseguró que vendrá Otto es Gabriel González, quien debutó en el mejor beisbol del mundo con los Mellizos de Minnesota este año. "Ya tengo certeza de que va a estar desde el primer día de la temporada en el lineup", destacó sobre González, jardinero de 22 años.

Por su parte, hay otros debutantes en la MLB que le manifestaron su deseo de jugar: Eduardo Valencia, quien está demostrando todo su poder con Tigres de Detroit, y José Fernández, quien registró el mejor debut para un pelotero venezolano en la Gran Carpa con los Cascabeles de Arizona, luego de conectar un par de cuadrangulares, remolcar cuatro rayitas y anotar en dos ocasiones.

"Estoy 100% convencido de que ambos van a estar incorporándose al equipo este año", destacó sobre Fernández y Valencia.

Gabriel González y José Fernández ya conocen la Liga

Valencia todavía no ha tenido su primera experiencia en Venezuela. Sin embargo, tanto Fernández como González ya son conocidos por la afición, luego de tener una actuación notable en la campaña 2025/2026.

Fernández, campocorto de 22 años, vio acción por primera vez en la temporada 2023/2024. En la zafra previa solamente pudo jugar cuatro encuentros; sin embargo, en ese lapso dejó un promedio de .333. Su mejor año fue en la 2024/2025, sumando seis vuelacercas, 30 empujadas y 25 anotadas en 42 encuentros. Mientras que González debutó en el campeonato regular anterior, con un average de .318, un tubey, una remolcada y tres anotadas en 12 choques.