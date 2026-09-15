LVBP: Tigres de Aragua contarán desde temprano con estas piezas

La gerencia de los Tigres de Aragua no pierde tiempo en la planificación de la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En una reveladora intervención durante el reconocido podcast El Infield, Víctor Gárate, gerente deportivo del conjunto bengalí, ofreció detalles cruciales sobre el estructurado plan que manejan para los entrenamientos y las piezas con las que esperan contar desde el primer día de pretemporada.

El ejecutivo fue enfático al señalar que la organización trabaja para estructurar un roster competitivo desde la jornada inaugural, asegurando la presencia de figuras jóvenes y de recorrido que le darán solvencia tanto al infield como a la línea de jardines.

Juventud y efectividad desde el primer día de práctica

La planificación en las oficinas bengalíes apunta a la contundencia temprana. Gárate confirmó que la gerencia espera la integración desde muy temprano de jugadores llamados a ser piezas angulares del esquema. Entre las incorporaciones destacadas figura el receptor e inicialista Jesús Rodríguez, cuya versatilidad defensiva brindará alternativas inmediatas al cuerpo técnico.

A la lista se suma el infielder Jorbit Vivas, jugador que aportará dinamismo y contacto en el infield, junto al lanzador derecho José González, quien está proyectado para fortalecer la rotación o el relevo intermedio desde el arranque.

Bajas confirmadas y la reestructuración en la receptoría

No obstante, las novedades también incluyeron ausencias confirmadas. Durante la entrevista, Víctor Gárate descartó de manera tajante la participación del careta Javier D'Orazio para esta contienda. Esta baja obliga a la gerencia y al cuerpo técnico a ajustar el panorama detrás del plato, inclinando las opciones hacia la experiencia y capacidad de manejo de pitcheo que ofrece José Sibrián.