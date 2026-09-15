LVBP: Leones anuncia su lista completa de importados

Los equipos siguen preparándose en la cuenta regresiva para comenzar la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y la nueva organización que dio a conocer su lista completa de importados fue la de Leones del Caracas, confirmando a sus ocho nombres este lunes.

La organización capitalina tiene su misión clara: mejorar los registros de sus lanzadores y, por esa razón, se enfocaron en adquirir puros brazos entre los foráneos. Los cuales te mostraremos a continuación.

Lista oficial de los importados de Leones, todos lanzadores:

Zak Kent

Nic Swanson

Julio Rodríguez

Jordan Holloway

Touki Toussaint

Sandy Gastón

Joan González

Dale Stanavich.

Entre estos ocho brazos, hay tres con experiencia en el mejor beisbol del mundo y el de mayor cartel; es Kent, quien vio acción en este 2026 durante 11 presentaciones en la MLB. Es un brazo relevista que tendrá su primera experiencia en el Caribe.

Los otros dos lanzadores que lanzaron en las Grandes Ligas fueron Jordan Holloway y Touki Toussaint; el primero lanzó con los Marlins de Miami desde 2020 hasta 2022 y el segundo disputó ocho zafras distribuidas en cuatro organizaciones.

Con estos ocho lanzadores, sumados a los brazos venezolanos, la novena "Melenunda" buscará disminuir su efectividad de 5.97, que los hizo ubicarse en el último peldaño de ese renglón colectivo en el torneo anterior.