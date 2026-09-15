LVBP: Víctor Gárate afirma que Oswaldo Cabrera hará su debut esta campaña con Tigres

Los Tigres de Aragua son uno de los equipos que viene de ser eliminado en la campaña anterior de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y, por esa razón, están trabajando arduamente desde la gerencia para contar con el máximo de figuras de renombre posible con la misión de volver a postemporada.

El gerente deportivo de la novena maracayera, Víctor Gárate, nombró a varios jugadores bigleaguers que vendrán desde temprano con el equipo, como: Jesús Rodríguez y Jorbit Vivas.

Oswaldo Cabrera debutará esta zafra con los "Bengalíes"

Asimismo, Gárate aseguró en una entrevista con el portal El Infield que el adquirido durante la off season desde Tiburones de La Guaira, Oswaldo Cabrera, pieza de los Yankees de Nueva York, hará su debut en el venidero torneo con los Tigres.

"Este año vamos a contar con un Oswaldo Cabrera, que tiene todo el entusiasmo para estar con nosotros prácticamente durante toda la temporada, desde el momento en el que se incorpore", señaló Gárate sobre el tiempo de juego que podría tener el conocido como "Chamo Maravilla" por los venezolanos, por su gran capacidad de cubrir todas las posiciones y responder también con el madero.

Tigres podría traer un jardinero en la importación

Gárate igualmente conversó sobre un posible jardinero entre la importación "Bengalí" a mitad de zafra. La interrogante es si podrá tener espacio justamente si viene Oswaldo.

Esto debido a que en los jardines podrían contar con Gorkys Hernández, Lorenzo Cedrola y Oswaldo Cabrera en simultáneo. Además, hay otros nombres importantes, como el de Alberth Martínez y el hermano de Oswaldo, Leobaldo Cabrera.